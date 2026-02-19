AURON vjen me këngë të re GJYNAH!

AURON në botën e muzikës ka hyrë fuqishëm dhe po vazhdon të sjell këngë te bukura ku se fundmi ka sjell edhe këngën e re e cila titullohet GJYNAH me bashkëpunëtorë : Produced by: ????? Beat/Instrumental by: ????? ????? Lyrics by: ????? Video by: ?????? ?????
AURON ka filluar te merret me muzikë qe nga femëria, ai deri me tani numëron katër këngë dhe videoklipe ku ka bashkëpunuar me emra te njohur te muzikës sonë dhe këngët janë pritur mirë nga publiku dhe është shumë i kërkuar neper mbrëmje rinore.
Ai premton se do të sjell hite te reja dhe bashkëpunime me artist te njohur, ku thotë se nuk do te ndalet duke krijuar këngë te raja.
Këngën e re mund te n ‘dëgjoni ne linkun me poshtë: