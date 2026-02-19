Hajdar Mallaku – Një jetë në shërbim të arsimit dhe letërsisë shqiptare

Prof. Dr. Besim Muhadri
HAJDAR MALLAKU
(1946)
Mësuesi i përkushtuar, gjuhëtari dhe krijuesi i shquar i Hasit, Hajdar Mallaku, lindi më 20 dhjetor 1946 në Lagjen Mallak të Shëngjergjit, një vend me histori të pasur dhe tradita të forta kulturore në Has. Vdiq më 19.2.2026. Që nga fëmijëria u rrit në një mjedis ku vlerat e dijes dhe edukimit ishin të trashëguara brez pas brezi, gjë që ndikoi thellë në formimin e tij intelektual dhe njerëzor.
Arsimin fillor e kreu në Zym, ndërsa shkollën e mesme, Normalen, e përfundoi në Prizren, një qendër e rëndësishme arsimore dhe kulturore e rajonit. Studimet e larta i ndoqi në Fakultetin e Filologjisë, degën e Gjuhës dhe Letërsisë shqipe në Universitetin e Prishtinës, ku u diplomua si njohës i thellë i gjuhës amtare dhe trashëgimisë letrare shqiptare.
Me përkushtim të palëkundur dhe pasion për mësimdhënie, Hajdar Mallaku ndërtoi një karrierë të gjatë dhe të suksesshme që zgjati plot 41 vjet. Ai punoi në shumë shkolla dhe fshatra të Hasit, duke u përpjekur të kultivonte dashurinë për gjuhën dhe kulturën shqiptare në çdo gjeneratë nxënësish që kalonte nëpër duart e tij. Në fshatrat si Lugishtë, Zym dhe Gjonaj, por edhe në gjimnazin “Gjon Buzuku” në Prizren, ai ishte shembull i integritetit, përkushtimit dhe profesionalizmit në mësimdhënie.
Përveç se një mësues i zellshëm, Mallaku ishte edhe një njohës i thellë i kulturës dhe gjuhës shqipe. Ai kuptonte rëndësinë e madhe të ruajtjes së gjuhës si shtyllë të identitetit kombëtar dhe punoi shumë që nxënësit e tij të kuptonin jo vetëm fjalën, por edhe shpirtin që ajo mbart brenda. Kjo pasion dhe njohuri e bënë atë një prej edukatorëve më të respektuar dhe të dashur në mjedisin arsimor dhe kulturor.
Përveç angazhimit të tij në arsim, Hajdar Mallaku pati një kontribut të vyer në jetën kulturore dhe shoqërore të komunitetit. Ai ishte pjesëmarrës aktiv në aktivitete që promovonin kulturën tradicionale dhe letërsinë shqipe, duke u përpjekur për të nxjerrë në pah vlerat më të mira të vendit të tij dhe të popullit shqiptar në përgjithësi.
Për punën e tij të palodhur, ai mori shumë mirënjohje dhe çmime të rëndësishme. Në vitin 2010, Drejtoria Komunale e Arsimit e nderoi me mirënjohje për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në arsimin e rajonit, ndërsa në vitin 2011, Kuvendi Komunal i Prizrenit e shpalli profesorin më të mirë të vitit, një vlerësim që dëshmon respektin dhe mirënjohjen e gjerë që kishte fituar gjatë viteve.
Hasi – Katër shekuj shkollë dhe arsim shqip
Në fushën e letërsisë, ai është një krijues i pasur që nga viti 1968. Me poezi, prozë, ese dhe publicistikë, Mallaku ka përcjellë mesazhe të fuqishme për jetën, natyrën, historinë dhe traditat shqiptare. Veprat e tij të botuara si “Dialog me të gjithë” (2012), “Shije dhe breza” (2013) dhe “Misioni i engjëjve” (2015) janë dëshmi e një krijimtarie të larmishme dhe të thellë, që ka fituar respekt jo vetëm në nivel lokal, por edhe më gjerë.
Gjithashtu, ai ka fituar çmime letrare të rëndësishme, përfshirë Çmimin letrar “Xhevdet Doda” në manifestimin “Ora e Pavarësisë” dhe shpërblimin e parë në prozë-tregim, duke treguar se përkushtimi dhe talenti i tij janë njohur dhe vlerësuar në mënyrë të merituar.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren