Sport

Bashkimi fiton ndaj Junior 06

By admin

Bashkimi ka shënuar fitore me rezultat 65:34 ndaj Junior 06 në konkurrencën e femrave.

Bashkimi arriti të krijojë epërsi që në fillim të lojës dhe e ruajti ritmin gjatë gjithë ndeshjes, raporton PrizrenPress.

