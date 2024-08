“Buxhetimi me pjesëmarrje”, Komuna e Malishevës pjesë e programit të USAID-it

Komuna e Malishevës është përzgjedhur për t’u bërë pjesë e programit të USAID-it “Buxhetimi me Pjesëmarrje”, që përmes kësaj, synohet rritja e përfshirjes së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes dhe rritja e transparencës në hartimin e buxhetit komunal.

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, dhe drejtori i Drejtorisë për Buxhet dhe Financa, Blerim Thaçi, pritën sot në takim pune zyrtarët e USAID-it në Kosovë, Rozafa Ukimeraj dhe Alban Krasniqi, ku u diskutua përfshirja e komunës në këtë projekt të rëndësishëm që do të implementohet për herë të parë në këtë Malishevë.

Kryetari Kastrati shprehu gatishmërinë e komunës për t’u përfshirë në program, duke theksuar rëndësinë e praktikës së buxhetimit me pjesëmarrje.

“Buxhetimi me pjesëmarrje është një praktikë e mirë që aplikohet në vendet e zhvilluara dhe na ndihmon neve si institucion që qytetari të jetë vendimmarrës në hartimin e projekteve për vendbanimet e tyre,” tha Kastrati.

Nga ana tjetër, përfaqësuesit e USAID-it, Rozafa Ukimeraj dhe Alban Krasniqi, prezantuan detaje mbi programin dhe përfitimet e programit për Komunën e Malishevës. Ata theksuan se kjo iniciativë do të rrisë pjesëmarrjen aktive të qytetarëve në procesin e buxhetimit dhe do të forcojë transparencën në raport me qytetarët.

Të dy palët arritën u dakorduan për fillimin e implementimit të projektit, duke theksuar se qytetarët do të jenë vendimmarrës dhe përzgjedhës të projekteve që do të realizohen në vendbanimet e tyre./PrizrenPress.com

