Kombëtarja e Kosovës në futboll, sot do të mbajë stërvitjen e fundit para ndeshjes me Turqinë.
Dardanët dhe turqit do të përballen të martën mbrëma në ‘Fadil Vokrri’, në finalen e pley-off-it për Kupën e Botës 2026.
Kombëtarja jonë dje ka mbajtur seancën e radhës, ku përzgjedhësi Franco Foda punoi me theks të veçantë në aspektet taktike të lojës, derisa atmosfera në kampin e Dardanëve vazhdon të jetë shumë pozitive dhe motivuese.
Sipas FFK-së, Kombëtarja e Kosovës sot do ta zhvillojë stërvitjen e fundit në orën 11:00, ndërsa paraprakisht në orën 10:30, do të mbahet konferenca për media.
