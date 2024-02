Deklarohet këshilltari i MPJD-së që u sulmua fizikisht: Kam lëndime të mëdha në syrin e majtë

Këshilltari në Ministrinë e Jashtme dhe Diasporës, Çerim Bajrami, është sulmuar fizikisht nga një person pasditen e së enjtes, me ç’rast ka pësuar edhe lëndime trupore.

Ai për Klankosova.tv ka folur rreth rastit.

“Personin nuk e njoh, ka qenë një djalë rreth 35 vjeçar, ka provokuar me një grup fëmijësh para oborrit tonë që jetojmë me vëllain në një shtëpi në Prizren. Afër është qendra e quajtur vehabiste. Kemi çdo ditë gati provokime nga ta, luajnë fëmijët çdo ditë para oborrit tonë, po na pengojnë”, tha ai për Klankosova.tv

“Ata çdo ditë po na provokojnë”, u shpreh ai.

Bajrami tha se topi që po luanin fëmijët futboll ka rënë në oborrin e tij dhe i njëjti ka kërkuar bashkë me familjarët e tij që të mos luajnë pranë shtëpisë së tyre.

“Topi ka hyrë në oborrin tonë dhe me dhunë ka dashur ta marrë topin, i ka thënë edhe vajza mos luani këtu. Unë dëgjova diçka, i kam thënë vajzës menjëherë thirre policinë, dola në oborr unë. Vajza e ka thirrë policinë, dola në oborr me pritë policinë, ai i ka dërguar fëmijët poshtë në qendër ku e kanë qendren vehabistët rreth 30 metra është larg. Kur më ka parë mua ka ardhë dhe më tha që po të incizoj, e ka incizuar edhe nusen e vëllait dhe shtëpinë. I thash largohu shko poshtë, dhe ai ka marrë pozicionin me goditë, unë kam bo provën me u mbrojtë nuk kam pas mundësi, ai me grusht ka goditë në anën e majtë hundën ma kanë bë llom”, tha Bajrami.

Këshilltari në MPJD shtoi se lëndime ka pësuar në hundë dhe syrin e majtë dhe sipas tij ato janë goxha të mëdha.

Kam qenë 1 orë e gjysmë në emergjencë, kam lëndime trupore shumë”, shtoi ai.

“Policia ka dalë në vendin e ngjarjes”, përfundoi ai.