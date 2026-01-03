3.8 C
Deri në gjysmë ore pritje për të dalë nga Kosova

By admin

Në pikën kufitare te Dheu i Bardhë, mërgimtarët po presin deri në 30 minuta për të dalë nga Kosova.

Në Jarinje pritjet vijojnë nga 15-20 minuta.

Situatë e njëjtë si në Jarinje, paraqitet edhe në Merdarë.

Rahovec: Babë e bir rrihen nën ndikimin e alkoolit

Arben Gega: Suhareka, degë e vetme e PDK-së me rritje të votës në nivel vendi

Arben Gega, përfaqësues i degës së Partisë Demokratike të Kosovës në Suharekë, ka falënderuar qytetarët për mbështetjen e tyre gjatë zgjedhjeve parlamentare të 28...
Lirohet në procedurë të rregullt 75-vjeçari nga Prizreni, dyshohet për grisje të fletëvotimit pasi s’u lejua ta asistojë bashkëshorten

Pas intervistimit, është liruar në procedurë të rregullt 75-vjeçari që dyshohet se grisi fletëvotimin e bashkëshortes, pasi nuk u lejua ta asistojë këtë të...

Prizreni, Dragashi, Rahoveci, Malisheva, Suhareka… mund të mbesin në terr për festë

Viti i Ri festohet me të shtëna armësh në Prizren e Suharekë

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, nesër mban takimin e dytë publik

Si erdhi deri te tragjedia e rëndë në Prizren, ku foshnja një vjeçare humbi jetën si pasojë e djegies së shtëpisë?

Policia shqipton 1,506 tiketa dhe arreston 41 persona

Serie A i jep fund historisë: Topi i kuq largohet përgjithmonë nga kampionati italian

Pjesëmarrje e ulët në votime në orët e para në Prizren

Rahovec, mbahet mbledhja e fundit e Komitetit për Persona me Aftësi të Kufizuara

Në Prizren sekuestrohen dy armë dhe municion, ndalohen dy persona

KQZ shpall rezultatet preliminare të zgjedhjeve – VV nën 50%, kaq vota morën partitë tjera

Plagosja në Duhël të Suharekës, pesë të arrestuar

Shoqërohet në polici një 75-vjeçar në Prizren, dyshohet se grisi fletëvotimin pasi s’iu lejua ta asistojë bashkëshorten në vendvotim

Fatmir Ademaj nga LDK-ja zgjidhet kryesues i Kuvendit të Komunës së Malishevës

Digjet një shtëpi në Prizren, humb jetën një foshnjë

