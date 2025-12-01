9.8 C
Prizren
E hënë, 1 Dhjetor, 2025
“Dita e 8-të pa asnjë minutë rrymë”, protestojnë banorët e Malishevës

By admin

 

Ata thonë se tash e më shumë se një javë janë pa rrymë, duke e quajtur situatën të papranueshme.

Në emisionin “Fol me Arin” në Klan Kosova FM, banori Besnik Bytyçi theksoi se sot shënohet dita e tetë pa energji elektrike dhe se protestat para ndërtesës së KESCO-s do të vazhdojnë deri në zgjidhje të problemit.

“Është dita e 8 sot që nuk kemi rrymë. Ne jemi biznese të një ndjeshmërie të lartë, pasi kemi biznese shëndetësore, përfshirë barnatore e laboratore. Të na lihet kaq gjatë, sot është dita e 8-të  pa asnjë minutë rrymë dhe është e papranueshme. Nëse edhe pas kësaj proteste nuk ndërmerren masa, do të vazhdojmë me radikalizime dhe mbyllje të rrugëve”, tha Bytyçi në prononcimin e tij.

46 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë
S’lejohet që Zyrapi të shtohet në listën e dëshmitarëve të mbrojtjes, i pranohen pesë dëshmitë me shkrim

