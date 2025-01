Filloi me dy legjenda të futbollit dhe u mbyll me ish-presidentin amerikan! Nga Roberto Cavalli te Liam Payne, vdekjet tragjike të personave të njohur në 2024-ën

Edhe pse i mbushur me momente të paharrueshme dhe të mbushura me emocione, në vitin 2024 gjithashtu nuk munguan as ndarjet e trishta nga jeta të disa prej personazheve më të njohur në botë.

Më poshtë janë disa nga emrat e personave më të njohur që u ndanë nga jeta vitin që lamë pas:

Glynis Johns, aktorja britanike e njohur për rolin e saj në “Mary Poppins” si Zonja Banks të vitit 1964, vdiq më 4 janar në moshën 100-vjeçare. Karriera e Johns si aktore filmi dhe televizioni zgjati gati nëntë dekada.

Ikona e futbollit, Mário Zagallo, katër-herë fituesi i Kupës së Botës me Brazilin, dy herë si lojtar dhe dy herë si trajner, vdiq në moshën 92-vjeçare më 6 janar.

Ikona e futbollit gjerman Franz Beckenbauer, i konsideruar gjerësisht si një nga lojtarët më të mëdhenj në historinë e kësaj loje, vdiq më 7 janar në moshën 78-vjeçare, pasi prej kohësh luftonte me një sëmundje të rëndë.

Dexter Scott King, djali më i vogël i Martin Luther King Jr., vdiq pas një beteje me kancerin e prostatës më 22 janar. Ai ishte 62 vjeç.

I madhi i futbollit italian, Luigi “Gigi” Riva vdiq më 22 janar në moshën 79-vjeçare. Ai është golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave në Itali.

Ish-gazetari i CBS, Charles Osgood vdiq më 23 janar, në shtëpinë e tij në New Jersey. Ai ishte 91 vjeç. Osgood ishte i njohur më së shumti si spiranca e programit të nderuar të rrjetit “CBS Sunday Morning” nga viti 1994 deri në 2016.

Aktori Carl Weathers, i cili u bë i famshëm si Apollo Creed në filmat “Rocky” dhe vazhdoi të shfaqej në dhjetëra filma dhe shfaqje televizive nga “Predator” te “The Mandalorian”, vdiq më 1 shkurt, në moshën 76-vjeçare.

Këngëtari i Country, Toby Keith vdiq më 5 shkurt pas një beteje me kancerin në stomak. Ai ishte 62 vjeç. Keith ishte i njohur për hitet, duke përfshirë “Red Solo Cup” dhe “I Wanna Talk About Me”. Kënga e tij e vitit 2002 “Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American)”, e lëshuar pas sulmeve të 11 shtatorit, e bëri atë një emër të njohur.

Ish-presidenti kilian, Sebastián Piñera vdiq pas një përplasje me helikopter në Kili, tha zyra e tij në një deklaratë më 6 shkurt. Piñera, 74 vjeç, ishte president i Kilit nga 2010 në 2014 dhe përsëri nga 2018 në 2022.

Figura e burgosur e opozitës ruse dhe kritiku i hapur i Kremlinit, Alexey Navalny, i cili bëri bujë botërore kur u helmua në vitin 2020, vdiq më 16 shkurt në moshën 47-vjeçare, tha shërbimi rus i burgjeve. Navalny u ndje keq pas një shëtitjeje dhe pothuajse menjëherë humbi vetëdijen, me vdekjen e tij që u cilësua si e papritur.

Chris Gauthier , një aktor, meritat e të cilit përfshijnë “Once Upon a Time”, “Eureka” dhe disa projekte të njohura të Hallmark Channel, vdiq më 23 shkurt, sipas një deklarate të postuar nga agjenti i tij. 48-vjeçari vdiq pas një sëmundjeje të shkurtër, thuhej në deklaratë.

Kenneth Mitchell, një aktor që u shfaq në serialet “Star Trek: Discovery” dhe “Captain Marvel”, vdiq në moshën 49-vjeçare, njoftoi familja e tij në një deklaratë më 25 shkurt. Mitchell u diagnostikua me ALS në 2018.

Ish-kryeministri kanadez Brian Mulroney vdiq në moshën 84-vjeçare, sipas raporteve të mediave kanadeze duke cituar postimin e vajzës së tij në rrjetet sociale më 29 shkurt.

Steve Lawrence, një këngëtar pop i vlerësuar me çmime, i cili shpesh performonte me gruan e tij të ndjerë Eydie Gormé si dyshja Stevie & Eydie, vdiq nga sëmundja e Alzheimerit më 7 mars, në moshën 88-vjeçare.

Akira Toriyama, artisti japonez i mangas, i cili krijoi serialin jashtëzakonisht popullor dhe me ndikim tepër të madh “Dragon Ball”, vdiq nga një sëmundje e trurit në moshën 68-vjeçare më 8 mars.

Aktivisti shumëvjeçar i LGBTQ+ David Mixner, i cili ishte lider në luftën për ndryshime sociale dhe barazi, vdiq në moshën 77-vjeçare më 11 mars.

Louis Gossett Jr., një yll i filmit dhe televizionit i cili fitoi një çmim Oscar për interpretimin e tij në “An Officer and a Gentleman”, vdiq më 29 mars, sipas një deklarate nga familja e tij. Ai ishte 87 vjeç.

Aktori Chance Perdomo , ylli i filmave “Aventurat e ftohta të Sabrinës” dhe “Gen V”, vdiq më 30 mars, pas një aksidenti me motor, sipas përfaqësuesit të tij. Ai ishte 27.

OJ Simpson, ish-ylli i NFL, arritjet dhe fama atletike e të cilit u eklipsuan nga arrestimi i tij në vitin 1995 për vrasjet brutale të ish-gruas së tij Nicole Brown Simpson dhe mikut të saj Ron Goldman, vdiq nga kanceri në moshën 76-vjeçare, njoftoi familja e tij më 11 prill.

Dizajneri italian i modës Roberto Cavalli vdiq në moshën 83-vjeçare, konfirmoi marka e tij me të njëjtin emër më 12 prill. Cavalli la gjurmën e tij në botën e modës me stilin e tij të veçantë dhe magjepsës të kafshëve.

Aktori Bernard Hill, më i njohur për rolet dytësore në trilogjinë “Titanic” dhe “The Lord of the Rings”, vdiq më 5 maj, në moshën 79-vjeçare.

Marian Robinson, nëna e ish-zonjës së parë Michelle Obama, vdiq më 31 maj, sipas një deklarate nga familjet Obama dhe Robinson. Ajo ishte 86.

Lojtari legjendar i NBA, Jerry West, vdiq më 12 qershor në moshën 86-vjeçare. West ishte 14 herë All-Star dhe ndihmoi nëntë herë Los Angeles Lakers në finalet e NBA. Një siluetë e West gjatë një loje të Lakers ishte frymëzimi i famshëm për logon e NBA.

Donald Sutherland, aktori veteran i njohur për rolet në “M*A*S*H”, “Klute” dhe “The Hunger Games”, vdiq në moshën 88-vjeçare më 20 qershor.

Shelley Duvall, e njohur më së shumti për rolet e saj në “The Shining” dhe disa filma të njohur të Robert Altman, vdiq më 11 korrik në moshën 75-vjeçare.

Shannen Doherty, aktorja që luajti në serialet e njohura “Beverly Hills, 90210”, “Charmed” dhe dokumentoi betejën e saj nëntëvjeçare me kancerin e gjirit, vdiq më 13 korrik në moshën 53-vjeçare.

Ish-trajneri i Anglisë Sven-Göran Eriksson vdiq më 26 gusht në moshën 76-vjeçare. Në janar, Eriksson zbuloi se kishte kancer terminal dhe kishte “rreth një vit” jetë, duke shkaktuar një mbështetje të madhe nga ish-kolegët dhe dashamirësit në mbarë botën.

James Earl Jones, një aktor i vlerësuar me çmime, karriera e të cilit zgjati shtatë dekada, vdiq më 9 shtator në moshën 93-vjeçare. Jones ishte i famshëm për zërin e tij të thellë, komandues. Dy nga rolet e tij më ikonë të zërit ishin Darth Vader në “Star Wars” dhe Mufasa në “The Lion King” të Disney-t.

Tito Jackson, një nga vëllezërit e Michael Jackson që përbënin grupin pop Jackson 5, vdiq në moshën 70-vjeçare më 15 shtator.

Maggie Smith, një nga aktoret më të njohura britanike, karriera e gjatë e së cilës varionte nga luajtja e Laurence Olivier në “Othello” në skenë dhe ekran, në rolet në “Harry Potter” dhe “Downton Abbey”, vdiq më 27 shtator, në moshën 89-vjeçare.

Dikembe Mutombo, basketbollisti i njohur për bllokimin e goditjeve dhe lëvizjen e famshme të gishtave, vdiq nga kanceri në trumë 30 shtator. Ai ishte 58 vjeç. Mutombo ishte tetë herë All-Stars i NBA, i cili fitoi çmimin “Lojtari mbrojtës i vitit” në kampionat katër herë.

Liam Payne, ish-anëtari i grupit të njohur britanik One Direction, vdiq më 16 tetor pasi u rrëzua nga kati i tretë i një hoteli në Buenos Aires, në moshën 31-vjeçare, duke tronditur botën e muzikës.

Titani i muzikës Quincy Jones, kompozitori dhe producenti që shtoi shkëlqimin e tij në regjistrimet e të gjithë yjeve të mëdhenj të muzikës, nga Ray Charles te Frank Sinatra dhe Michael Jackson, vdiq në moshën 91-vjeçare më 3 nëntor.

Aktori koreano-jugor Song Jae-lim, një ish-model i cili u bë i njohur në K-drama, u gjet i vdekur në apartamentin e tij në Seul më 12 nëntor. Ai ishte 39 vjeç. Një zyrtar i policisë i tha CNN se nuk u gjet asnjë provë për ndonjë sulm në vendngjarja dhe në banesë u zbulua një shënim, duke shtuar dyshimet për një vetëvrasje.

Osamu Suzuki, i cili udhëhoqi Suzuki Motor të Japonisë për më shumë se katër dekada dhe luajti një rol kyç në kthimin e Indisë në një treg të lulëzuar automobilistik, vdiq nga limfoma, më 25 dhjetor në moshën 94-vjeçare.

Ish-kryeministri indian Manmohan Singh vdiq në moshën 92 vjeçare më 26 dhjetor. Kryeministri aktual Narendra Modi tha se vendi mban zi për vdekjen e Singh dhe e quajti atë një nga “udhëheqësit më të shquar të vendit”.

Olivia Hussey Eisley, ylli i filmit të vitit 1968 “Romeo dhe Zhulieta” dhe i klasikut “Black Christmas”, vdiq të premten, më 27 dhjetor në moshën 73-vjeçare.

Ish-presidenti Jimmy Carter vdiq të dielën, më 29 dhjetor, në moshën 100-vjeçare. Carter ishte presidenti i 39-të i SHBA-së, dhe njihet si presidenti më jetëgjatë i vendit.

