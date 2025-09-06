27.2 C
Haradinaj: Prizreni, simbol i bashkimit, sot na bashkoi për sport

By admin

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj është goxha aktiv në jetën sportive.

Edhe sot, ai ka ndarë me publikun copëza të aktivitetit të tij sportiv në Prizren.

Në një postim në Facebook, Haradinaj tha se Prizreni i bashkoi sot shumë qytetarë përmes sportit.

“Prizreni, simbol i bashkimit, sot na bashkoi për sport”, ka shkruar politikani.

