Hasani e Balje dakordohen për qëndrime të përbashkëta në Kuvend

Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e PDK-së, Nait Hasani, ka zhvilluar sot një takim me deputeten Duda Balje.
Sipas fotografisë që ka siguruar “Epoka e re”, të dy deputetët janë parë në një atmosferë të mirë gjatë dhe pas takimit.
Burime të gazetës bëjnë të ditur se Hasani dhe Balje janë dakorduar për një sërë çështjesh që lidhen me funksionimin e Kuvendit, përfshirë edhe qëndrimin e tyre kundër zgjedhjes së kryeparlamentarit.
Nga ajo që shihet, deputetët pritet të mbajnë një front të përbashkët opozitar, duke kundërshtuar çdo propozim të ardhur nga Vetëvendosje, përfshirë edhe në rast se kjo parti do të nominojë kandidatin e saj për kryeministër.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren