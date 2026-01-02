4.6 C
Prizren
E premte, 2 Janar, 2026
type here...

Lajme

I jepet lamtumira e fundit ish-kryekuvendarit, Nexhat Daci

By admin

Akademikut, njëherësh ish-kryetarit të Kuvendnit të Kosovës, Nexhat Daci, sot me nderime shtetërore, ju dha lamtumira e fundit, në varrezat e kryeqytetit në Arbëri.
Në varrim morën pjesë familjarë, krerë të shtetit, miq e qytetarë të shumtë.
Veprën e akademik, Nexhat Daci me homazhe, akademi përkujtimore e nderuan presidentja Vjosa Osmani, kryeministri në detyrë, Albin Kurti, kryetari i Kuvendit në detyrë, Dimal Basha, kreu i PDK-së Bedri Hamza, kryetari i AAK-së Ramush Haradinaj e shumë figura tjera politike, akademike.
Ndryshe, Nexhat Daci vdiq të enjten më 1 janar, në moshën 81-vjeçare.

Previous article
Raportohet për radhë të gjata në Vërmicë, shtetasit e Shqipërisë ua mësyjnë pikave turistike të Kosovës
Next article
Vikendi me mot të vranët dhe reshje shiu, borë e dobët në viset malore

Më Shumë

Lajme

LDK-ja në Prizren ka marrë 6,224 vota

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka marrë 6,224 vota, që përbëjnë 8,73% të votave në  Prizren, sipas rezultateve zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve...
Lajme

Tragjedia në Prizren, dëshmitari: E theva derën, por s’arritëm ta shpëtojmë fëmijën (VIDEO)

Një fëmijë i moshës 1 vjeçare e ka humbur jetën si pasojë e një zjarri që përfshiu një shtëpi sot në Prizren.   Rreth ngjarjes tragjike...

Dy të arrestuar për të shtëna me armë zjarri në Prizren, konfiskohen dy pistoleta e mbi 200 fishekë

Hapet konkursi për poezi “Flaka e Janarit” në Malishevë

Albin Kurti: Urime fitorja më e madhe në historinë e vendit

E rrallë në spitalin e Prizrenit: Anesteziologu asiston gjatë lindjes së nipit të tij

Gjendet pa shenja jete një burrë në Dragash, policia nis hetimet

Rahoveci do të ketë stadium modern me 6,523 ulëse

Shoqërohet në polici një 75-vjeçar në Prizren, dyshohet se grisi fletëvotimin pasi s’iu lejua ta asistojë bashkëshorten në vendvotim

Një i plagosur gjatë konfliktit mes disa personave në Suharekë

Totaj viziton Policinë, Zjarrfikësit dhe Urgjencën në natën e ndërrimit të moteve

Paga e 13-të për punëtorët e sektorit publik, Kurti: Do ta marrin në fillim të vitit

Shannon Shorter kalon me sukses kontrollin mjekësor te Bashkimi

Vetëvendosje fiton në Prizren me 36,414 vota

Prizren: Nëntë persona lëndohen nga fishekzjarret, një fëmijë humb gishtin

Kosova voton nesër, rreth 2 milionë qytetarë me të drejtë vote

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne