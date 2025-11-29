3.2 C
Prizren
E shtunë, 29 Nëntor, 2025
Ish-pjesëtarit të UÇK-së Avni Qenajt i caktohen 30 ditë paraburgim në Beograd

By admin

Avokati i Avni Qenajt, Xhevdet Smakiqi, ka njoftuar se këtij të fundit i janë caktuar 30 ditë paraburgim nga Gjykata në Beograd.

Ai pati kritika për Qeverinë në detyrë të Kosovës, ku sipas Smakiqit, nuk bën presion efektiv diplomatik.

“Privimi i kundërligjshëm nga liria i ish-pjesëtarit të UÇK-së Avni Qenaj! Në mungesë të një Qeverie serioze të Kosovës vazhdojnë kidnapimet e ish pjesëtarëve të UÇK-se sepse Qeveria duke u sjellë ne mënyrën më joserioze që 5 vjet në negociatat në Bruksel, Serbia lehtësisht shkel marrëveshjet e Brukselit ku garantohet liria e levizjes dhe kapitalit si e drejte themelore njerëzore dhe parime themelore te BE-se, por qe kjo e drejte nuk po zbatohet për ish pjesëtarët e UÇK-së”, ka shkruar Smakiqi në Facebook.

“Ish-pjesëtarit të UÇK-së, shtetasit te Republikës së Kosovës Avni Qenajt pa asnjë provë të vetme Gjykata ne Beograd dje ia ka caktuar 30 ditë paraburgimin në vend që ai të lirohej nën presionin diplomatik efektiv të Qeverisë normale e serioze që na mungon”.

Sidoqoftë, në fund Smakiqi u shpreh optimist se pafajësia e Qenajt do të dalë fituese.

“Familja Qenaj në  këto ditë festive kombëtare gjendet nën ankth ka mbetur e vetmuar pa mbështetjen e shtetit qe ka luftuar dhe po detyrohet vetë të luftojë përmes angazhimit privat me avokatet e saj të përmbushë te drejtat ligjore lirinë e lëvizjes edhe për familjarin e saj sikur te mos ekzistonte Qeveria e Kosovës”.

“Pafajësia e Avni Qenajt do të triumfojë por çfarë kuptimi ka ekzistenca e shtetit e Qeverisë së Kosovës kur dështon në secilën fushë.

