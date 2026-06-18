Përmbyllet manifestimi “Java Remzi Ademaj – Shtigjeve të Lirisë” në Prizren

Me një ceremoni solemne të mbajtur në Shtëpia e Kulturës “Xhemajli Berisha” në Prizren, është përmbyllur edicioni i sivjetmë i manifestimit tradicional “Java Remzi Ademaj – Shtigjeve të Lirisë”.
Gjatë ditëve të manifestimit, nxënësit e shkollave të Komunës së Prizrenit prezantuan njohuritë, kreativitetin dhe talentin e tyre përmes garave të diturisë, poezisë, pikturës, muzikës, valleve, veshjeve tradicionale dhe aktiviteteve sportive.
Manifestimi, përveç promovimit të vlerave arsimore, kulturore dhe sportive, shërbeu edhe për nderimin e jetës dhe veprës së heroit të kombit, Remzi Ademaj – Komandant Petriti, duke përcjellë te brezat e rinj mesazhin e sakrificës, lirisë dhe atdhedashurisë.
Në fund të ceremonisë u ndanë mirënjohje dhe shpërblime për nxënësit më të suksesshëm në garat e zhvilluara, si dhe për mësimdhënësit që kontribuuan në organizimin dhe realizimin e këtij manifestimi tradicional./PrizrenPress.com/
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