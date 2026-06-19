Kulture

Në Prizren promovohet monografia për jetën dhe veprën e piktorit Hamdi Bardhi

By admin

Në Prizren është promovuar monografia kushtuar jetës dhe veprës së piktorit të njohur Hamdi Bardhi, një prej artistëve më të rëndësishëm që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në artin dhe kulturën e Kosovës.

Monografia dokumenton dhe ruan trashëgiminë artistike të Bardhit, duke sjellë para publikut jetën, krijimtarinë dhe kontributin e tij në pasurimin e skenës artistike të vendit.

Përmes veprave të tij, Bardhi pasqyroi historinë, kujtesën dhe shpirtin e Prizrenit, duke lënë pas një trashëgimi të çmuar për brezat e ardhshëm.

Nga organizatorët u theksua se memorializimi, dokumentimi dhe promovimi i figurave të shquara të artit mbeten pjesë e përkushtimit institucional për ruajtjen dhe promovimin e kujtesës kulturore të Kosovës.

Në këtë ngjarje mori pjesë edhe zëvendësministrja e Kulturës, Nora Arapi Krasniqi.

Promovimi i kësaj monografie u vlerësua si një hap i rëndësishëm në ruajtjen e vlerave artistike dhe historike, si dhe në nderimin e personaliteteve që kanë kontribuar në zhvillimin e artit pamor në Kosovë./PrizrenPress.com/

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