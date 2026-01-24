11.1 C
Prizren
E shtunë, 24 Janar, 2026
Kërkohet paraburgim për 11 persona të dyshuar për manipulim të votave

By admin

 

Zëdhënësi i Gjykatës Themelore të Prizrenit, Marcel Lekaj, tha se janë ende në pritje të pranimit të kërkesave nga Prokuroria Themelore në Prizren.

“Ju njoftoj se deri në këto momente Gjykata Themelore në Prizren ka pranuar katër kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit ndaj 11 personave, dhe në ora14:00 është casktuar një seancë dëgjimore dhe në ora 15:00 është casktuar seanca e radhës dhe jemi ende në pritje të pranimit të kërkesave nga Prokuroria Themelore në Prizren”, tha Lekaj. Klan Kosova

Rahoveci 029 nikoqir i Sigal Prishtinës

