Kryetari i AAK-së në Prizren: Nuk kemi arritur marrëveshje me asnjërën nga dy partitë në balotazh

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Prizren, Besnik Krasniqi, tregon se deri në nuk ka asnjë marrëveshje koalicioni me ndonjë subjekt politik që është pjesë e garës zgjedhore në raundin e balotazhit.
“Sapo të ketë diçka konkrete, qytetarët dhe mediat do të njoftohen me kohë dhe transparencë të plotë”, shkruan ai.
“AAK Prizren mbetet e përkushtuar për një Prizren të zhvilluar, të drejtë dhe ndryshe, duke lënë të hapur mundësinë për vendime të ardhshme në përputhje me interesin qytetar”.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren