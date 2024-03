Kurti përmbledh javën: Nga jugu në veri me shumë punë e projekte (VIDEO)

Kryeministri Albin Kurti nëpërmjet një video ka përmbledhur projektet e kryera gjatë javës që po e lëmë pas.

“Javë e mbarë me shumë punë të mira. Nga interneti e rrugët e reja që na lidhin me veriun te investimet shtesë në FSK. Vazhduam në Prizren me transformimet në shëndetësi e investime në fabrikën e ujit në Gjilan”, ka shkruar kryeministri Kurti në Facebook.

Ai tutje ka shkruar se pjesë e kësaj jave ka qenë edhe nisja për herë të parë e rrugëve ndërkufitare që e lidhin Kosovën me Shqipërinë.