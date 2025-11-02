15.7 C
Prizren
E diel, 2 Nëntor, 2025
Fokus

LDK-ja dhe PDK-ja bëhen bashkë në Prizren, kundër Abrashit të VV-së

By admin

Një tjetër koalicion parazgjedhor është arritur në vendin tonë, këtë herë në komunën e Prizrenit.

Burime të IndeksOnline bëjnë të ditur se Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) dhe Partia Demokratike e Kosovës (PDK) kanë arritur një marrëveshje për të garuar së bashku në balotazhin e ardhshëm.

Klikoni linkun:https://www.facebook.com/reel/791617827043524

Sipas të njëjtave burime, pritet që shumë shpejt të ketë një konfirmim zyrtar nga të dy partitë.

LDK dhe PDK do të përballen së bashku me kandidatin e Lëvizjes Vetëvendosje (VV), Artan Abrashi, në zgjedhjet e 9 nëntorit./IndeksOnline/

Parashikimi i motit për javën e ardhshme
Krasniqi me disponim të mirë krah Totajt: Prizreni i Shaqës është Prizreni i ëndrrave tona

Lajmet e Fundit

