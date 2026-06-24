Fokus

Ndahet nga jeta veterani i UÇK-së, Ramadan Zymeraj

By admin

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi ka shprehur ngushëllimet e tij për ndarjen nga jeta të veteranit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe invalidit të luftës, Ramadan Zymeraj nga Guri i Kuq.

Përmes një postimi, kryetari vlerësoi lart kontributin e Zymerajt në luftën për lirinë e Kosovës, duke kujtuar angazhimin e tij në radhët e UÇK-së dhe sakrificën që ai bëri gjatë periudhës së luftës.

“Me pikëllim të thellë mora lajmin për ndarjen nga jeta të veteranit të UÇK-së dhe invalidit të luftës, Ramadan Shaban Zymeraj nga Guri i Kuq”, ka shkruar ai.

Në postim, kryetari ka kujtuar se Ramadani ishte pjesë e bartjes së armatimit nga Shqipëria për nevojat e UÇK-së, ndërsa në shtator të vitit 1998 u arrestua bashkë me djalin e tij, Blerimin. Ai po ashtu përjetoi masakrën e burgut të Dubravës, ku u plagos rëndë në të dyja këmbët dhe mbeti invalid i luftës.

Kryetari e ka cilësuar të ndjerin si luftëtar të lirisë, njeri të ndershëm dhe prind shembullor, i cili me sakrificë rriti 8 djem dhe 3 vajza.

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
KEDS-i me punime në rrjet, reduktime në Prizren
Next article
Dragash: Dy persona ndalohen pasi hodhën marihuanë nga dritarja e veturës

Më Shumë

Lajme

Prizreni vazhdon mbështetjen për viktimat e dhunës, nënshkruhet Memorandumi i Mirëbesimit

Komuna e Prizrenit ka nënshkruar sot Memorandumin e Mirëbesimit me Qendrën për Strehimin e Grave dhe Fëmijëve në Prizren, duke vazhduar mbështetjen institucionale për...
Fokus

MC Eagles nga Prizreni feston 20-vjetorin e themelimit

Klubi i motoristëve MC Eagles nga Prizreni ka shënuar 20-vjetorin e themelimit, duke mbledhur motoçiklistë dhe adhurues të motorëve në një atmosferë festive dhe...

Vedat Muriqi në Prizren, gëzon nxënësit e shkollës “Mustafa Bakiu”

Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren shpall konkursin për studentët e rinj më 29 qershor

Dogana zbulon dy raste të substancave narkotike në Vërmicë

Ndahet nga jeta fermeri më i vjetër i Prizrenit, Pashk Boqaj

Totaj priti delegacionin e Iowa Soccer Association nga SHBA-ja

Lagjja e Shehut shpallet kampion i turneut tradicional “Java e Dëshmorëve të Hasit”

Malisheva përforcohet me Keslin Shanin

Prizreni organizon edicionin e parë të Festivalit të Kampingut në Vermicë

Prokuroria në Prizren ngre aktakuzë për shitblerje të narkotikëve ndaj shtetasit të Shqipërisë

Inspektorati komunal i Malishevës apelon për respektim të orarit të grumbullimit të mbeturinave nga bizneset

Komuna e Malishevës apelon për kujdes nga zjarret gjatë sezonit veror

Sami Frashëri, intelektuali që i kushtoi jetën çështjes kombëtare

Kryeprokurori i Prizrenit priti në takim drejtorin e Akademisë së Drejtësisë, diskutohen nevojat për trajnime profesionale

Gjendet në “Shatërvan” fëmija 4-vjeçar i raportuar si i zhdukur në Prizren

Lajmet e Fundit