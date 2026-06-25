KF Drini i Bardhë vazhdon bashkëpunimin me trajnerin Robert Gjeraj

Klubi i Futbollit KF Drini i Bardhë i Hasit ka njoftuar vazhdimin e bashkëpunimit me trajnerin Robert Gjeraj edhe për sezonin e ardhshëm.
Sipas njoftimit të klubit, marrëveshja është arritur pas një sezoni të vlerësuar si të suksesshëm, i karakterizuar nga përkushtimi, profesionalizmi dhe rezultatet pozitive të ekipit.
Drejtuesit e klubit theksojnë se vazhdimësia e bashkëpunimit me trajnerin Gjeraj përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt ruajtjes së stabilitetit dhe realizimit të objektivave sportive në sezonin e ri.
“Klubi beson se vazhdimësia, stabiliteti dhe puna e përbashkët do të jenë baza për realizimin e objektivave të reja sportive dhe zhvillimin e mëtejshëm të ekipit”, thuhet në njoftimin e klubit.
Në fund, KF Drini i Bardhë Has i ka uruar trajnerit Robert Gjeraj suksese, shëndet dhe një sezon të mbushur me fitore në krye të skuadrës, duke shprehur besimin se bashkëpunimi i vazhdueshëm do të sjellë sfida dhe suksese të reja për ekipin./PP/
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