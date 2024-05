Mbappe: Nuk do ta gjejë askund atë që kam pasur tek PSG

Sulmuesi Kylian Mbappe, i cili luajti këtë të shtunë ndeshjen e tij të fundit me skuadrën franceze PSG-së, pranoi se është i mërzitur për lamtumirën e tij.

Ai ishte i bindur se nuk do ta gjejë të njëjtën gjë në klubin e tij të ardhshëm, por paralajmëron se do të jetë edhe “fantastik”, shkruan klankosova.tv

“Atë që kam pasur këtu nuk do ta gjej askund, por do të kem gjëra të tjera dhe e di që do të jenë gjithashtu fantastike ”, tha lojtari, i cili largohet nga PSG si golashënuesi më i mirë në histori.

Mbappe tha poashtu se “mentaliteti” i tifozëve ka ndryshuar dhe se “çdo ditë më shumë të rinj do të duan të luajnë për PSG”.

Mbetet të shihet nëse javët e ardhshme Mbappe do të prezantohet tek klubi i Real Madridit.

Marketing