Mbi 2 mijë gjoba trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

2 mijë e 96 gjoba trafiku janë shqiptuar në 24 orët e fundit në vendin tonë.

Gjatë kësaj periudhe ka ndodhur një aksident me fatalitet, 16 me të lënduar dhe 40 me dëme materiale, përcjell Klankosova.tv.

Në 24 orëshin e fundit janë arrestuar 23 persona dhe 16 janë dërguar në mbajtje.

