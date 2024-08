MKRS dorëzon kallëzim penal për kompleksin ‘Saraji i Vjetër’ në Prizren

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka dorëzuar kallëzim penal ndaj Komunës së Prizrenit për rrënimin e monumentit në mbrojtje të përhershme “Kompleksi Saraji i Vjetër”.

Një gjë të tillë e ka bërë të ditur ministri Hajrulla Çeku në një konferencë për media. Ai ka thënë se veprimi i autoriteteve komunale përbën shkelje flagrante.

“Sot me Prokurorinë Themelore në Prizren kemi dorëzuar kallëzim penal ndaj kryetarit të Prizrenit dhe drejtorit për Investime Kapitale në këtë qytet. Kodi penal i dënon deri në 10 vite dënim dhe me gjobë nga një mijë deri në dy mijë euro. Kompleksi u rrënua dy muaj para se të kthehet në pronë të shtetit, të cilët konsiderojmë që kanë bërë shkelje flagrante, veprimi i rrënimit është realizuar me dy leje të kësaj komune: leja për rrënim dhe për ndërtim. Të dyja janë në kundërshtim me Ligjin dhe Kushtetutën e Kosovës”, ka thënë Çeku.

Ai tutje ka thënë se puna e vetme që mund të kryhet në monumente të tilla është renovimi dhe atë mund ta bëjë vetëm Ministria e Kulturës, si organ kompetent.

“Menjëherë pas marrjes së informatës, kemi lajmëruar organet e rendit, të cilat ndaluan punimet e rrënimit. Megjithatë, punimet tashmë kanë ndodhur dhe intervenimi i saj është i pamundur. E kemi kundërshtuar vendimin e komunës dhe jemi detyruar që të marrim hapin e radhës në bazë të ligjit. Ruajtja e trashëgimisë kulturore ‘Kompleksi Saraji i Vjetër’, shquhet si aset me vlera historike. Pas vlerësimit të dëmit të shkaktuar qëllimshëm, ne kemi bërë vlerësim dhe ndërtesat e ish-fabrikës janë rrënuar nëpërmjet mjeteve makinerike qe kanë shkaktuar dëm rreth 90 për qind. Kërkojmë rikthimin e asetit në gjendjen e mëhershme”, ka thënë Çeku./RTK

