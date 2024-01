Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka paralajmëruar se gjatë ditës së mërkurë do të mbajë mot kryesisht i vranët dhe me intervale me diell.

Sipas IHK-së, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -6 deri -3 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 3 deri 7gradë celsius