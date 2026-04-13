Në Prizren sot luhen ndeshjet e dyta gjysmëfinale të “Play-off”-it në Ligën e Parë

Pas përballjeve të para, gara në “Play-off”-in e Ligës së Parë të Meshkujve vazhdon me ndeshjet e dyta gjysmëfinale, të cilat pritet të sjellin emocione dhe rivalitet të fortë.
Në duelin e parë, Istogu pret Proton Cable Prizreni, në një ndeshje ku prizrenasit synojnë ta mbyllin serinë dhe të sigurojnë finalen, pas fitores bindëse në takimin e parë me rezultat 108:77. Në anën tjetër, vendasit do të kërkojnë reagim për ta barazuar serinë.
Takimi zhvillohet sot në palestrën sportive “Sezai Surroi” në Prizren, me fillim nga ora 15:30, raporton PrizrenPress.
Ndërkohë, në gjysmëfinalen tjetër, Drita përballet me New Basket, me gjilanasit që kanë epërsinë pas fitores në ndeshjen e parë me rezultat 103:87, falë një pjese të dytë të dominuar plotësisht.
Kjo sfidë zhvillohet sot në ISP nga ora 16:30./PrizrenPress.com/
