Shoqata e Prokurorëve dënon kërcënimet ndaj kryeprokurorit Petrit Kryeziu

Shoqata e Prokurorëve të Kosovës ka shprehur indinjatë ndaj kërcënimeve të rënda të bëra nga i dyshuari në arrati Egzon Reshani, i cili, sipas Shoqatës, ka kërcënuar eprorë policorë dhe Kryeprokurorin e Prokurorisë Themelore të Prizrenit, Petrit Kryeziu, duke paralajmëruar edhe marrjen peng të fëmijëve të tyre.

“Këto kërcënime përbëjnë vepra penale të rënda dhe nuk do të mbeten pa pasoja ligjore. Ato janë një sulm i drejtpërdrejtë jo vetëm ndaj individëve, por ndaj të gjithë sistemit të drejtësisë dhe sundimit të ligjit në Kosovë”, thuhet në reagim.

Shoqata e Prokurorëve ka shprehur mbështetje për Kryeprokurorin Petrit Kryeziu dhe zyrtarët e kërcënuar, duke vlerësuar angazhimin e tyre në luftën kundër fajdesë dhe krimit të organizuar.

Gjithashtu, i është bërë thirrje autoriteteve kompetente që të ndërmarrin masa për kapjen e të dyshuarit, të garantojnë sigurinë e zyrtarëve dhe familjeve të tyre, si dhe të ngrisin akuza shtesë për kërcënimet e bëra.

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

