Moti sot me diell dhe vranësira

Mot për sot parashihet të jetë me diell dhe vranësira.

Gjatë orëve të pasditës dhe mbrëmjes pritet të ketë reshje lokale shiu, të cilat në zona të caktuara pritet të jenë në formë të rrebesheve.

Ka mundësi të ketë ndonjë vetëtimë dhe bubullimë, njofton Meto Kosova.

Era do fryjë drejtimesh të ndryshme me shpejtësi prej 12-31 km/h.

Temperaturat do të shënojnë ngritje, me minimale që do të lëvizin prej 2 deri në 4°C, ndërsa ato maksimale prej 16 deri në 19°C.