Në Prizren u mbajt akademi përkujtimore për profesorin Mejdi Elezi

Në një atmosferë të mbushur me pikëllim dhe nderim, ish-studentë, ish-kolegë e bashkëpunëtorë dhe familjarët, kanë marr pjesë në Akademinë Përkujtimore e organizuar në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren, për të nderuar jetën dhe veprën e Prof. Dr. Mejdi Elezi, për të cilin e theksua se la gjurmë të pashlyeshme në botën e arsimit dhe shkencës. Me këtë rast Rektori i Alishani ndau mirënjohje postmortum për profesorin e ndjerë, në shenjë mirënjohje për kontributin e tij për arsimin dhe shkencën.

Në fjalën e tij, Prof. Asoc. Dr. Mentor F. Alishani, Rektor i Universitetit, ka theksuar kontributin e jashtëzakonshëm të Profesorit Mejdi Elezi në fushën e shkencës dhe edukimit në Kosovë dhe përtej saj, duke thënë se Profesor Elezi ka ndriçuar rrugët e shumë studentëve dhe shkencëtarëve të rinj. Rektori Alishani theksoi se Prof. Elezi ishte jo vetëm një historian i shquar, por edhe një figurë e rëndësishme në sistemin tonë të edukimit i cili me karrierën e tij të pasur dhe me përkushtimin e vazhdueshëm për të ndihmuar dhe frymëzuar studentët dhe shoqërinë, do të mbetet gjithmonë në mendjen dhe zemrat e atyre që e njohën, duke lënë një zbrazësi të madhe.

Prof. Asoc. Dr. Nazli Tyfekgji, Prorektore e Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani” dhe Prof. Asoc. Dr. Blerim Saqipi, Dekan në Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, e vlerësuan lartë figurën dhe kontributin e Profesor Elezit, i cili për shumë dekada ishte profesorë universitar në Gjakovë dhe Dekan i Fakultetit të Edukimit në Universitetin e Prishtinës, duke theksuar se kontributi i Profesorit Elezi në përmirësimin e sistemit arsimor ishte i madh dhe se do të mbetet si një trashëgimi e çmuar për të gjithë.

Ish-kolegu i tij për shumë vite, në emër të bashkëpunëtorëve, Prof. Asoc. Dr. Zaadin Shemsedini, ish-u.d. Rektor në Universitetin e Prizrenit, e vlerësoi Profesorin Elezi si një figurë të rrallë, që ka punuar me pasion dhe devotshmëri për të avancuar dijen dhe arsimin në vendin tonë.

Adem Morina, drejtor i Drejtorisë së Kulturës në Komunën e Prizrenit mbajti një fjalë rastin ne emër të Komunës së Prizrenit dhe ish-studentëve të profesorit të ndjerë. Ai theksoi se Prof. Elezi ka dhënë një kontribut të madh në formësimin e brezave të tërë dhe se ka pas nderin dhe fatin të njihet me të si studentë e më vonë edhe si kolegë i profesorit të nderuar.

Prof. Dr. Lule Elezi, vajza e Profesorit të ndjerë, shprehu falënderimin e saj për dashurinë dhe mbështetjen që ka marrë gjatë këtyre momenteve të vështira. Ajo falënderoi Rektorin Alishani për Akademinë Përkujtimore të organizuar dhe për fjalët e mira nga të gjithë folësit.

Ass. Dr. Sc. C. Fikret Ramadani, në rolin e tij si lexues i jetëshkrimit të Profesorit Mejdi Elezi, përshkroi një portret të ngazëllyer të një njeriu të madh dhe një shkencëtari të shquar, i cili ka lënë gjurmët e tij thellë në historinë e arsimit dhe shkencës në Kosovë.

Me kujdesin dhe nderin që të gjithë folësit kanë shfaqur për Profesorin Elezi, Akademia Përkujtimore përjetëson kujtimin e një figurë të jashtëzakonshme në kulturën dhe historinë tonë të arsimit të lartë.

