Abrashi: Osmani e ka shkelur Kushtetutën “me të dy këmbët”

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Artan Abrashi, ka komentuar aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese lidhur me dekretin për shpërndarjen e Kuvendit, duke thënë se presidentja Vjosa Osmani ka tejkaluar kompetencat kushtetuese.

Në Debat Plus, Abrashi tha se situata e krijuar tregon se presidentja ka marrë një vendim që nuk i takon dhe ka cenuar rendin parlamentar të përcaktuar me Kushtetutë.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

“Në e kemi thënë prej filmit dhe i kemi paraqitur argumentet nga ana jonë se presidentja në largim i ka tejkaluar autorizimet që ia jep Kushtetuta. Objekt i atakuar për interpretim në gjykatë kushtetuese, ka qenë pikërisht dekreti. Thelbi i kërkesës sonë ka qenë dekreti. Dekret të cilin GJK e shpalli shprehimisht pa efektet juridike… pra çfarë situate kemi? E kemi një situatë që ajo ka marrë një vendim që nuk i takon, ka tejkaluar kompetencat që i jep Kushtetuta, ka bërë shkelje të rendit parlamentar të përcaktuar me Kushtetutë. Ku presidenti i mbivendoset dhe e shpërnda një institucion që nuk i takon me shpërnda, përpos në situatën që është e përcaktuar me Kushtetutë.

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Dhe rrjedhimit presidentja e ka shkelur Kushtetutën. Këtë po e them me keqardhje, për shkak se dorën në zemër jo vetëm unë, po kam pasur një bindje shumë të mirë, edhe si juriste, të cilën edhe nga ana ime por edhe shumë të tjerë në VV është konsideruar e kalibrit ndër më të mirë në Kosovë. Por që bën gafe të tilla ka qenë befasuese, ka thënë Abrashi.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

