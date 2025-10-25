13 C
Prizreni në balotazh: Totaj 41.45 për qind, Abrashi 30.39 për qind

By admin

KQZ sot ka shpalllur resulttatet përfundimtare per kryetarë komunash.

Në balotazh do të shkojë edhe komuna e Prizrenit.

Express Kredi nga BiCredit

Dy kandidatët që morën me së shumti vota janë Shaqir Totaj dhe Artan Abrashi.

 

Shaqir Totaj (PDK): 41.45 % dhe Artan Abrashi (VV): 30.39 per qind.

