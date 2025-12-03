4.5 C
Selmanaj do të jetë kandidat për deputet në zgjedhjet e 28 dhjetorit

By admin

Ish-deputeti dhe ish-kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Prizrenit, Driton Selmanaj, ka konfirmuar se do të jetë pjesë e garës për deputet në zgjedhjet e 28 dhjetorit.

Selmanaj tha se tashmë ka marrë vendimin për të kandiduar, duke paralajmëruar edhe zhvillime të reja brenda LDK-së në ditët në vijim.

“Po, do të jem kandidat. Po mendoj se do të ketë lëvizje të reja këto ditë”, u shpreh ai.

Sa i përket mundësisë që Agim Veliu të rikthehet si kandidat në listën e LDK-së, Selmanaj tha se ende nuk ka informacion të konfirmuar, por theksoi se një përfshirje më e gjerë brenda partisë do të ishte e dobishme.FrontaOnline

