Selmanaj do të jetë kandidat për deputet në zgjedhjet e 28 dhjetorit

Ish-deputeti dhe ish-kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Prizrenit, Driton Selmanaj, ka konfirmuar se do të jetë pjesë e garës për deputet në zgjedhjet e 28 dhjetorit.
Selmanaj tha se tashmë ka marrë vendimin për të kandiduar, duke paralajmëruar edhe zhvillime të reja brenda LDK-së në ditët në vijim.
Sa i përket mundësisë që Agim Veliu të rikthehet si kandidat në listën e LDK-së, Selmanaj tha se ende nuk ka informacion të konfirmuar, por theksoi se një përfshirje më e gjerë brenda partisë do të ishte e dobishme.FrontaOnline
