Shaban Shabani: Nuk do të jem kandidat për deputet

Shaban Shabani, ish-kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Dragashit, ka bërë të ditur se nuk do të jetë pjesë e garës për deputet në zgjedhjet e 28 dhjetorit.
Ai ka sqaruar se këtë herë nuk do të kërkojë votën e qytetarëve për nivelin qendror.
“Në këto zgjedhje nuk do të jem kandidat për deputet!”, u shpreh Shabani për FrontOnline.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren