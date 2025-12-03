4.5 C
Shaban Shabani: Nuk do të jem kandidat për deputet

By admin

Shaban Shabani, ish-kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Dragashit,  ka bërë të ditur se nuk do të jetë pjesë e garës për deputet në zgjedhjet e 28 dhjetorit.

Ai ka sqaruar se këtë herë nuk do të kërkojë votën e qytetarëve për nivelin qendror.

“Në këto zgjedhje nuk do të jem kandidat për deputet!”, u shpreh Shabani për FrontOnline.

Lajme

Malishevë: U mbajt sesioni festiv "Atdheu ynë, amanet nga Zoti" në nder të 28 Nëntorit

Sot, në prag të festave të Nëntorit, në veçanti të 28 Nëntorit – Ditës së Flamurit, u mbajt sesioni festiv "Atdheu ynë, amanet nga...
Lajme

Prizreni i gatshëm për menaxhimin e rrugëve gjatë dimrit

Komuna e Prizrenit ka përgatitur ekipet për pastrimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve lokale, rajonale dhe magjistrale gjatë sezonit dimëror. Me afrimin e stinës së dimrit...

