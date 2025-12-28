3.3 C
Prizren
E diel, 28 Dhjetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Shoqërohet në polici një 75-vjeçar në Prizren, dyshohet se grisi fletëvotimin pasi s’iu lejua ta asistojë bashkëshorten në vendvotim

By admin

Një 75-vjeçar është shoqëruar në stacion policor pasi dyshohet se grisi fletëvotimin e bashkëshortes në shenjë revolte pasi nuk iu lejua ta asistojë atë në vendvotim.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Kështu kanë konfirmuar për “Betimi për Drejtësi” nga Prokuroria Themelore në Prizren, të cilët njoftuan se rasti ka ndodhur në Shkollën e Mesme të Ulët “Mustafa Bakija” në Prizren.

Bëhet e ditur se ndaj të dyshuarit është hapur rast për veprën penale “Asgjësimi i dokumenteve të votimit”, nga neni 217 i Kodit Penal.

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

 

Previous article
Përveç Dragobilit edhe Astrazupi i Malishevës me mungesë të rrymës
Next article
Dy të arrestuar për të shtëna me armë zjarri në Prizren, konfiskohen dy pistoleta e mbi 200 fishekë

Më Shumë

Shpallje

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Në IMF KosInvest, kredia është zemra e shërbimeve tona. Ne besojmë se çdo individ dhe biznes meriton mundësinë për të realizuar planet e veta, ndaj...
Fokus

Një person arratiset përkohësisht nga dhomat e ndalimit në Rahovec

Një person i privuar nga liria ka tentuar të arratiset mbrëmjen e së dielës nga Stacioni Policor në Rahovec. Sipas raportit 24-orësh të Policisë, rreth...

Vazhdojnë punimet për ndërtimin e çerdhes së fëmijëve në Bresanë të Dragashit

“Gjendje alarmante”, Totaj: Lagjet në Prizren kanë mbetur pa rrymë që 2-3 ditë

Gallapeni viziton shtëpinë e të moshuarve ‘Jetimat e Ballkanit’, ndan dhuratë për Halil Kastratin

Policia e ndjek nëpër mal dhe e kap të dyshuarin që e dogji autoambulancën në Rahovec

Reshjet e borës, Durmishi thotë se të gjithë operatorët janë aktivizuar për mirëmbajtjen e rrugëve

Kosova voton nesër, rreth 2 milionë qytetarë me të drejtë vote

Limaj nga Malisheva bën thirrje të votohet Nisma

Hajnat hyjnë në një shtëpi në Dubravë të Suharekës, vjedhin para e stoli ari

Në Dragobil të Malisheves, telashe me rrymë

Prokuroria e Prizrenit kërkon 30 ditë paraburgim për dy të dyshuar për ryshfet në Vërmicë

Riemërohet Liridona Misinaj Piraj drejtoreshë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Dragash

Rrahje masive në Atmaxhë të Prizrenit

Gjendje e rënduar energjetike në Prizren, digjen trafo

Funksionalizohet Njësia Koronare në Spitalin e Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne