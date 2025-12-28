Shoqërohet në polici një 75-vjeçar në Prizren, dyshohet se grisi fletëvotimin pasi s’iu lejua ta asistojë bashkëshorten në vendvotim

Një 75-vjeçar është shoqëruar në stacion policor pasi dyshohet se grisi fletëvotimin e bashkëshortes në shenjë revolte pasi nuk iu lejua ta asistojë atë në vendvotim.
Kështu kanë konfirmuar për “Betimi për Drejtësi” nga Prokuroria Themelore në Prizren, të cilët njoftuan se rasti ka ndodhur në Shkollën e Mesme të Ulët “Mustafa Bakija” në Prizren.
Bëhet e ditur se ndaj të dyshuarit është hapur rast për veprën penale “Asgjësimi i dokumenteve të votimit”, nga neni 217 i Kodit Penal.
