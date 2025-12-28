6.8 C
Përveç Dragobilit edhe Astrazupi i Malishevës me mungesë të rrymës

By admin

Përveç fshatit Dragobil, edhe fshati Astrazup në komunën e Malishevës po përballet me mungesë të energjisë elektrike në ditën e zgjedhjeve.

Në fshatin Dragobil, në Qendrën e Votimit në shkollën “Emin Duraku”, menaxheri i qendrës, Arianit Paçarizi, ka bërë të ditur se që nga mëngjesi nuk ka furnizim me energji elektrike, çka ka shkaktuar vështirësi në funksionimin e qendrës së votimit.

