Shtatorja e dëshmorit Mensur Zyberaj afro pesë vite e pluhurosur për muri në shkollën e Rahovecit (FOTO)

Shtatorja e dëshmorit Mensur Zyberaj prej 4-5 vitesh qëndron e mbështjellë dhe e mbështetur për muri në shkollën “Isa Boletini” në Rahovec.

Kështu e gjeti gazetarja e Klan Kosovës, Donjeta Murselaj ndërsa po ndjek procesin zgjedhor në këtë komunë.

Pavarësisht rëndësisë së saj historike, ajo ende nuk është vendosur në një vend të denjë publik.

