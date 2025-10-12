14.8 C
Prizren
E diel, 12 Tetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Vdes një person në Malishevë

By admin

Një burrë ka vdekur të shtunën në Malishevë.

Sipas Policisë, djali i viktimës kishte vërejtur babanë të rrëzuar në rrugë.

Express Kredi nga BiCredit

Ndër të tjera, policia ka njoftuar se viktima ishte dërguar në QMF, ku mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen.

“Dëshmitari m/k ka njoftuar se pasi që ka dal nga një barnatore ka vërejtur se prindi i tij viktimë m/k ishte rrëzuar. Viktima është dërguar në QMF, ku mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen. Me vendim të prokurorit trupi i pa jetë dërgohet në IML për obduksion”, thuhet në njoftimin e PK-së.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizren/ Mungesë e pesë fletëve të votimit në një qendër votimi
Next article
Shtatorja e dëshmorit Mensur Zyberaj afro pesë vite e pluhurosur për muri në shkollën e Rahovecit (FOTO)

Më Shumë

Fokus

Bashkimi nis Superligën me fitore bindëse

Bashkimi shënoi fitore bindëse ndaj Vëllaznimit 69:106 (23:26, 12:21, 22:29, 12:30), raporton PrizrenPress. Në takimin që u zhvillua në Prizren në javën e parë të...
Fokus

Punëtori për restaurimin e eksponateve prej druri në Kompleksin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Në Kompleksin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit po zhvillohet një punëtori e rëndësishme për restaurimin dhe konservimin e eksponateve prej druri, e organizuar nga...

Voton Shaqir Totaj

Bali Muharremaj: Asfaltohet “Rruga e Shkupit” që lidh Tërrnjen, Studençanin dhe Nëpërbishtin

Duda Balje tregon se incizime me Shehollin është 6 vjet i vjetër, thotë se biseda s’kishte qëllime antikombëtare

Shtatorja e dëshmorit Mensur Zyberaj afro pesë vite e pluhurosur për muri në shkollën e Rahovecit (FOTO)

Autobusi në Duhël mori flakë gjatë lëvizjes, s’ka të lënduar

Prokuroria dhe policia e Prizrenit i bashkërendojnë veprimet për zgjedhje

Anulohet koncerti në Stamboll, Robbie Williams i mërzitur

Nenad Rashiq zgjidhet nënkryetar nga komuniteti serb

Dogana ndalon kontrabandë mallrash në Vermicë, kapen dërgesa me vlerë mbi 5 mijë euro

Liria pret Trepçën, sot në shtëpi

Nëna raporton zhdukjen e djalit në Prizren

10 mijë euro ilegalisht, policia kap një person në Vërmicë

Gjendet i vdekur në shtëpinë e tij një burrë në Prizren

Shaqir Totaj mesazh qytetarëve: Na besuat për punën, vazhdojmë me tranformimin e Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne