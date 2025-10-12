14.8 C
Prizren
E diel, 12 Tetor, 2025
Voton Artan Abrashi

By admin

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka ushtruar të drejtën e tij të votës në Shkollën Fillore “Lidhja e Prizrenit”.

Gjatë momentit të votimit, ai ishte i shoqëruar nga bashkëshortja, nëna dhe dy fëmijët e tij.

