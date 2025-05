Sonte ndeshja e dytë e serisë finale ndërmjet Bashkimit dhe Trepçës

Sonte, në palestrën “Minatori” në Mitrovicë, zhvillohet ndeshja e dytë e serisë finale ndërmjet Trepçës dhe Bashkimit – një përballje që pritet të jetë e zjarrtë dhe me atmosferë të elektrizuar.

Pas fitores së ngushtë të Bashkimit në ndeshjen e parë në Prizren – e cila u luajt pa praninë e tifozëve për shkak të një dënimi që ekipi prizrenas kishte marrë nga gjysmëfinalja me Pejën – seria zhvendoset tani në Mitrovicë, ku pritet përkrahje e madhe për Trepçën nga tribuna e zjarrtë “Torcida”.

Trepça do të kërkojë me çdo kusht barazimin e serisë në 1-1 për të mbajtur gjallë shpresat për titull, ndërsa Bashkimi do të synojë një fitore të madhe në udhëtim për ta afruar edhe më shumë trofeun e kampionit.

Nuk ka dyshim – kjo ndeshje do të jetë spektakolare dhe e cila nis nga ora 19:00.