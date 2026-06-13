Opinione

Edhe lypës, edhe zotni

By admin

Prof. Azem Lajqi
1.?Në vendin e punës, ka individë që nuk u përgjigjen obligimeve, detyrave dhe përgjegjësive të punës nga e cila paguhen, ndërsa kërkojnë të vlerësohen të barabartë me ata që i përmbushin detyrat sipas kontratës së punës.
2.?Ka individë që e bëjnë punën me djallëzi, duke shfrytëzuar çdo hapësirë për keqpërdorim. Këta individë, përveçse mund të klasifikohen si sabotues që dëshirojnë ta shohin institucionin në anarki (mjegulla dhe ujku), kanë prirje që të organizojnë kurthe ose përgjime dhe përhapin thashetheme (dija dhe arti i tyre), me qëllim që ta zbehin integritetin personal e profesional të dikujt. Krahas kësaj, këta tipa përpiqen të krijojnë elemente shantazhi(përgjojnë ndër sy ose porosisin provokues e përgjues) kundrejt atyre që e bëjnë punën me përgjegjësi, për aq sa kanë dije, aftësi dhe mundësi.
3.?Individë të tillë, pa kulturë pune, e zbehin cilësinë institucionale dhe punën që bëhet aty, d m.th. bëhen imazh i keq.Në të njëjtën kohë, janë të dëmshëm edhe për besueshmërinë qytetare ndaj institucionit përkatës.
??4. Mund të thuhet se, në këto raste, zbatimin e ligjit (të punës) e zbehin ose e zëvendësojnë libreza partiake dhe nepotizmi.

 

 

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