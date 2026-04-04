Vajzat U18 të Bashkimit sot në finalen e madhe, ftohen tifozët në “Sezai Surroi”

Vajzat e grupmoshës U18 të KBF Bashkimit kanë arritur në finalen e madhe të garës ndaj KBF Pressing-ut U18, pas një ecurie të suksesshme gjatë sezonit dhe paraqitjeve të qëndrueshme në ndeshjet e mëparshme.
Klubi prizrenas ka bërë thirrje për mbështetje nga tifozët dhe qytetarët, duke kërkuar që palestra të mbushet dhe të krijohet një atmosferë sa më motivuese për lojtaret e reja në këtë përballje vendimtare.
Finalja zhvillohet sot në ora 14:30, në Palestra Sportive “Sezai Surroi”, ndërsa hyrja për publikun do të jetë falas./PrizrenPress.com/
Marketing
