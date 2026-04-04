Ndërron jetë ish-ushtari i UÇK-së, Mustafë Gashi nga Suhareka

Ka ndërruar jetë ish-ushtari i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Mustafë Gashi nga Suhareka. Lajmi për vdekjen e tij është bërë i ditur nga familjarët përmes një njoftimi në rrjetet sociale, duke njoftuar miqtë, shokët dhe bashkëpunëtorët për humbjen e tij.

Sipas njoftimit, Gashi ishte një figurë e angazhuar për vite me radhë në fushën e sigurisë, duke dhënë kontribut të rëndësishëm që nga periudha e luftës e deri në ndërtimin e institucioneve shtetërore të Kosovës.

“Të nderuar shokë, miq e dashamirë, ju njoftoj se sot, më 03.04.2026, ka ndërruar jetë dhëndrri dhe shoku ynë Mustaf Gashi nga Suhareka. Kosova humbi një njeri të zotin, punëtor dhe shumë të angazhuar në fushën e sigurisë”, ka shkruar në reagimin e tij publik, Rizah Berisha.

Ai ka theksuar se kontributi i Gashit ka qenë i gjerë dhe shumëdimensional, duke filluar nga roli i tij si Shef i Qendrës Operative të Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së, më pas si themelues dhe drejtues në strukturat e Trupat Mbrojtëse të Kosovës, si dhe në institucionet shtetërore të Kosovës.

Ndër të tjera, Gashi kishte shërbyer si themelues dhe komandant i Qendrës Simulative në kuadër të Komandës së Trajnimit dhe Doktrinës në TMK, si dhe themelues i Qendrës së Situatave pranë Qeverisë së Kosovës. Së fundmi, ai ushtronte detyrën e zyrtarit të lartë në Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave.

“Kontributi i tij ka lënë gjurmë në shtetkrijimin, shtetndërtimin dhe forcimin e sigurisë së Republikës së Kosovës”, thuhet në njoftim.

Varrimi i të ndjerit do të bëhet më 4 prill 2026, në ora 15:00, në varrezat e Suharekë./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

