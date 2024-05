Vdes Duane Eddy – një nga etërit themelues të rock ‘n’ rollit

Kitaristi amerikan Duane Eddy, i konsideruar nga shumë njerëz si një nga baballarët themelues të rock and roll, vdiq në moshën 86-vjeçare.

”Vdekja e tij ndodhi më 30 prill në Franklin, Tenesi”, tha gruaja e tij, Deed.

Shkak ishte kanceri.

Artisti fitues i Grammy-t pati një sërë hitesh instrumentale në vitet 1950 dhe ’60.

Ai arriti përsëri në listat në 1986 me një ribërje të këngës së tij ”Peter Gunn”.

Ai u quajt mbreti i twangut për stilin e tij të veçantë.

“Duane frymëzoi një brez kitaristësh në mbarë botën me tingullin e tij të pagabueshëm twang”, citohet të ketë thënë përfaqësuesi i Eddy nga faqja e internetit e ”Variety”.

“Ai ishte perëndia i parë i kitarës rock and roll, një qenie njerëzore me të vërtetë modeste dhe e pabesueshme. Ai do të mungojë shumë”, shtoi ai.

Eddy u lind në Corning, shteti i Nju Jorkut, në vitin 1936.

Ai filloi të luante kitarë në moshë të re.

Eddy ishte autodidakt dhe tingulli i tij i veçantë frymëzoi artistë nga ”The Beatles” tek ”Blondie”.

Gjatë karrierës së tij të shkëlqyer që përfshin shtatë dekada, ai shiti më shumë se 100 milionë disqe.

Jehona e zhurmës së tij dalluese të ngadaltë vjen me zë të lartë dhe të qartë te këngët ”Day Tripper”, ”Born To Run” apo ”Atomic”.

