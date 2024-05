Mbappe merr vendimin, i drejtohet me një mesazh tifozëve të PSG-së

Francezi Kylian Mbappe ka lajmëruar zyrtarisht se do të largohet nga Paris Saint Germain në fund të sezonit. Futbollisti francez ka thyer heshtjen dhe ka lajmëruar përmes një video mesazhi “përshëndetjen finale” me PSG-në dhe tifozët e tij.

Ai shprehet mes tjerash se nuk do të vazhdojë kontratën me kampionët e Francës, por do largohet.

“Doja të flisja me ju tifozët e PSG-së. Gjithmonë kam thënë se do të flisja me ju kur të ishte koha e duhur. Doja t’u tregoja të gjithëve se ky është viti im i fundit në PSG. Nuk do të vazhdoj kontratën dhe do të largohem. Do t’i jap fund aventurës time pas disa javësh. Do të luaj ndeshjen time të fundit në Parc des Princes të dielën”, tha Mbappe.

