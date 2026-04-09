8.6 C
Prizren
E enjte, 9 Prill, 2026
type here...

FokusSiguri

Vetaksident në Prevallë, humb jetën një shtetas amerikan

By admin

Një shtetas amerikan e ka humbur jetën sot rreth orës 17:00 në Prevallë, pas një vetaksidenti.

Rastin  e ka konfirmuar Shaqir Bytyqi, zëdhënës i policisë për rajonin e Prizrenit.

Bytyqi deklaroi se sipas informatave fillestare, një turist, derisa ishte duke drejtuar një motoçikletë me katër rrota (ATV), në një moment ka humbur kontrollin mbi mjetin dhe është rrokullisur jashtë rrugës.

“Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i mjetit, mashkull, shtetas amerikan, ka humbur jetën në vendin e ngjarjes. Vdekjen e tij e ka konstatuar ekipi mjekësor nga Emergjenca e Prizrenit. Njësitet policore dhe Zjarrfikësit kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe në konsultim me prokurorin janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për mbledhjen e provave dhe dëshmive lidhur me rastin”, tha ai.

Previous article
Çikat e Bashkimit dominojnë ndaj Pejës 03 në finalen e tretë

Më Shumë

Lajme

Rahoveci hap konsultimet publike për ndryshimin e rregullores së taksave komunale

Në sallën e Kuvendit Komunal është mbajtur konsultimi publik lidhur me plotësim-ndryshimin e rregullores për taksa komunale në Komunën e Rahovecit. Gjatë takimit janë diskutuar...
Lajme

Punime në rrjetin elektrik në Restelicë të Dragashit, kufizohet qarkullimi i automjeteve

Komuna e Dragashit ka njoftuar se më 8 prill 2026 do të zhvillohen punime në rrjetin elektrik në fshatin Restelicë, në segmentin pranë tunelit. Sipas...

Martohet djali i heroit të Kosovës, Fetah Gega

Marca: Lotët e një “luftëtari”

Totaj uron Ditën Ndërkombëtare të Romëve, thekson përkushtimin për integrim

Përfundon restaurimi i Hanit të familjes Zajmi në Prizren

Fitore e madhe e ‘Vreshtarëve’: Rahoveci 029 siguron mbijetesën në Superligë

Policia shqipton mbi 2 mijë e 500 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

Liria fiton derbin e Prizrenit

Peja 03 pret Bashkimin në finalen e dytë të Play-off-it

Arti në zi! Ndahet nga jeta aktori i njohur shqiptar Ilir Shkurti

QRTK në Prizren uron besimtarët e krishterë për festën e Pashkëve

Pianistja Riola Susuri përfaqëson Prizrenin në koncert gala në Madrid

Bashkimi synon fitoren e radhës në Pejë

Junior 06 dominon Penzën në gjysmëfinalen e parë U14

Banorët e lagjes “Vëllezërit Stavileci” në Prizren ngrenë shqetësime për ujësjellësin, energjinë dhe parkingjet

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne