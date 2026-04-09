5.9 C
Prizren
E premte, 10 Prill, 2026
type here...

FokusSport

Bashkimi e mbyll me fitore sezonin e rregullt

By admin

Bashkimi e ka përfunduar me fitore sezonin e rregullt në Superliga e Kosovës në basketboll, duke mposhtur Borën me rezultat 96:70, raporton PrizrenPress.

Në një ndeshje mes dy skuadrave që tashmë kishin siguruar “play-off”-in, prizrenasit dominuan dhe e mbyllën këtë fazë me rezultat bindës.

“Portokallezinjtë” kanë siguruar kualifikimin direkt në gjysmëfinale, ndërsa Bora në çerekfinale do të përballet me skuadrën tjetër prishtinase, Sigal Prishtinën./PrizrenPress.com/

Previous article
Vetaksident në Prevallë, humb jetën një shtetas amerikan
Next article
Richard Gere: Dola i veshur si një i pastrehë… vetëm një grua ma dha pak ushqim…

Më Shumë

Fokus

Bashkimi dominon Pejën: 6 ndeshje, 6 fitore për portokallezinjtë

Bashkimi ka vazhduar dominimin e plotë ndaj Pejës në këtë edicion të ProCredit Superligës, duke regjistruar edhe fitoren e gjashtë në po aq përballje...
Sport

Alley Oop në Suharekë

Gara e ardhshme e Alley Oop në 3x3 do të mbahet në Suharekë. Ky event do të mbahet më 19 prill në Palestrën “13 Qershori”...

Ndërron jetë ish-ushtari i UÇK-së, Mustafë Gashi nga Suhareka

DKRSM-ja në Suharekë fton qytetarët të kontribuojnë për pasurimin e Muzeut të Edukimit

Kryetarja Emra: Gjykata e Prizrenit nuk ka pasur kapacitet për 109 të ndaluarit për keqpërdorim të votave

Rahoveci pret Trepçën në “Mizahir Isma”, vendasit kërkojnë fitore jetike

Shishko përgëzon Junior 06 pas sukseseve në U14 dhe U16

Totaj uron Ditën Ndërkombëtare të Romëve, thekson përkushtimin për integrim

Dy budallaki dhe një djallëzi

Martohet djali i heroit të Kosovës, Fetah Gega

Kirurgjia e kancerit të mushkërive e sigurt edhe për mbi 80-vjeçarët

Hedhja e mbeturinave në Dobërdelan, Muharremaj paralajmëron ndëshkime

Vazhdojnë punimet në Tregun e Gjelbër dhe parkingun nëntokësor në Prizren

Policia shqipton 2289 gjoba trafiku për 24 orë

Një person në Prizren raporton se i është zhdukur gruaja, nuk u kthye më pasi shkoi në punë

Asnjë panel në fushë: Çfarë po ndodh me parkun diellor milionësh në Rahovec?

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne