Bashkimi e mbyll me fitore sezonin e rregullt

Bashkimi e ka përfunduar me fitore sezonin e rregullt në Superliga e Kosovës në basketboll, duke mposhtur Borën me rezultat 96:70, raporton PrizrenPress.
Në një ndeshje mes dy skuadrave që tashmë kishin siguruar “play-off”-in, prizrenasit dominuan dhe e mbyllën këtë fazë me rezultat bindës.
“Portokallezinjtë” kanë siguruar kualifikimin direkt në gjysmëfinale, ndërsa Bora në çerekfinale do të përballet me skuadrën tjetër prishtinase, Sigal Prishtinën./PrizrenPress.com/
Marketing
