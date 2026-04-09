Çikat e Bashkimit dominojnë ndaj Pejës 03 në finalen e tretë

Bashkimi ka shënuar fitore bindëse ndaj Pejës 03 me rezultat 91:67, në ndeshjen e tretë të finales së Play-Off-it në Superligën e Femrave, raporton PrizrenPress.

Vashat prizrenase e nisën takimin me ritëm të lartë, duke krijuar epërsi që në pjesën e parë. Me lojë të organizuar, mbrojtje solide dhe efikasitet të lartë në sulm, Bashkimi vazhdoi të thellojë diferencën edhe në pjesën e dytë, duke mos lejuar kundërshtaren të rikthehet në lojë.

Me këtë fitore, Bashkimi merr avantazhin në seri dhe afrohet edhe më shumë drejt titullit kampion./PrizrenPress.com/

