Çikat e Bashkimit dominojnë ndaj Pejës 03 në finalen e tretë

Bashkimi ka shënuar fitore bindëse ndaj Pejës 03 me rezultat 91:67, në ndeshjen e tretë të finales së Play-Off-it në Superligën e Femrave, raporton PrizrenPress.
Vashat prizrenase e nisën takimin me ritëm të lartë, duke krijuar epërsi që në pjesën e parë. Me lojë të organizuar, mbrojtje solide dhe efikasitet të lartë në sulm, Bashkimi vazhdoi të thellojë diferencën edhe në pjesën e dytë, duke mos lejuar kundërshtaren të rikthehet në lojë.
Me këtë fitore, Bashkimi merr avantazhin në seri dhe afrohet edhe më shumë drejt titullit kampion./PrizrenPress.com/
