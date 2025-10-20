9.6 C
Prizren
E hënë, 20 Tetor, 2025
type here...

Kulture

Vizita e Bekim Fehmiut në muzeun e Luftës, ish-shtëpia e lindjes së Enver Hoxhës, viti 1972

By admin

Bekim Fehmiu, aktori i famshëm me origjinë shqiptare, Bernard Kokalari dhe Margo Erseni, gjatë vizitës në Gjirokastër, viti 1972.

Aktori i madh me famë botërore nga Kosova, Bekim Fehmiu vizitoi Shqipërinë, e izoluar në atë kohë, në një vizitë historike.

Fotoja është shkëputur nga vizita e tij në Muzeun e Luftës Nacionalçlirimtare, ish Qarku Gjirokastër, (Shtëpia e lindjes së Enver Hoxhës).

Express Kredi nga BiCredit

Bekim Fehmiu ose më qartë aktori i madh i “Odisesë” në rolin e Uliksit në krah të Irene Papas, njohur nga shqiptarët më vonë si një hero kinematografie, ka vizituar Shqipërinë në vitin 1972.

I veshur me një xhaketë lëkure, me pamje moderne, i qeshur, ai dukej shumë më i qetë se kolegët e tij shqiptarë, brenda kostumeve të kollarisura, që e puthnin fort në të dyja faqet.

 

 

Gjatë vizitës aktori i madh Bekim Fehmiu, i cili kishte prekur majat e kinematografisë botërore,

zhvilloi takime me artistë e drejtues të lartë. Veç Gjirokastrës, gjatë vizitave të tij në Krujë, Durrës, Butrint, Shkodër, ai shoqërohej nga Piro Milkani, Dhimitër e Roza Anagnosti, Serafin Fanku, Edi Luarase, Dhimitër Shuteriqi, Ndrek Luca, Ismail Kadare dhe artistë e njerës të tjerë të shquar të artit./liberale/Vizita e Bekim Fehmiut në muzeun e Luftës, ish-shtëpia e lindjes së Enver Hoxhës, viti 1972

Bekim Fehmiu, aktori i famshëm me origjinë shqiptare, Bernard Kokalari dhe Margo Erseni, gjatë vizitës në Gjirokastër, viti 1972

Aktori i madh me famë botërore nga Kosova, Bekim Fehmiu vizitoi Shqipërinë, e izoluar në atë kohë, në një vizitë historike.

Fotoja është shkëputur nga vizita e tij në Muzeun e Luftës Nacionalçlirimtare, ish Qarku Gjirokastër, (Shtëpia e lindjes së Enver Hoxhës).

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Bekim Fehmiu ose më qartë aktori i madh i “Odisesë” në rolin e Uliksit në krah të Irene Papas, njohur nga shqiptarët më vonë si një hero kinematografie, ka vizituar Shqipërinë në vitin 1972.

I veshur me një xhaketë lëkure, me pamje moderne, i qeshur, ai dukej shumë më i qetë se kolegët e tij shqiptarë, brenda kostumeve të kollarisura, që e puthnin fort në të dyja faqet.

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Gjatë vizitës aktori i madh Bekim Fehmiu, i cili kishte prekur majat e kinematografisë botërore, zhvilloi takime me artistë e drejtues të lartë. Veç Gjirokastrës, gjatë vizitave të tij në Krujë, Durrës, Butrint, Shkodër, ai shoqërohej nga Piro Milkani, Dhimitër e Roza Anagnosti, Serafin Fanku, Edi Luarase, Dhimitër Shuteriqi, Ndrek Luca, Ismail Kadare dhe artistë e njerës të tjerë të shquar të artit./liberale/KultPlus.com

Previous article
Puna nuk ndalet, Smajl Latifi vazhdon punën për ndërtimin e rrugës Rahovec – Xërxë me katër korsi (video)
Next article
Si e bëri për vete yllin shqiptar? Callum Turner flet për lidhjen me Dua Lipën

Më Shumë

Fokus

Zafir Berisha për balotazhin në Prizren: Do t’i mpreh sërish gërshërët

Zafir Berisha, themelues i iniciativës Bashkimi Demokratik për Prizren, në emisionin “Real Talk me Maxhunin”, që transmetohet në Periskopi dhe T7, duke folur për...
Lajme

Rexhaj: Në balotazh do të ketë ndryshim në Prizren

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Arbër Rexhaj, ka komentuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve në komunën e Prizrenit, ku kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK),...

Drini i Bardhë rikthehet te fitoret, mposht Arbërinë në Dobraj

Përfundon numërimi i votave me postë në Prizren, ky është rezultati

Promovohen në Prizren dy libra që ruajnë trashëgiminë e Opojës

Zgjedhjet lokale në Prizren/ Renditja e kandidatëve të LDK-së për Kuvend

Liga e Parë, zjarr që në fillim: Derbi prizrenas Proton Cable Prizreni – New Basket

Peja fiton derbin verdhezi në Suharekë

Infografika e D4D-së për Gorozhupin e Prizrenit: Sfida të mëdha, por potencial i lartë për zhvillim rural

Qazim Thaçi – Zëri poetik nga Prizreni që mban gjallë kujtesën kombëtare

Kryeziu: Gjykata në Hagë e padrejtë, koha për unitet kombëtar

Shtjefën Gjeçovi dhe Kanuni i Lekë Dukagjinit

36 komuna përmbyllin procesin në Qendrat e Numërimit, Elezi jep detaje

Florentina Kallaba do të ndajë drejtësinë në Kampionatin Botëror të vajzave në futsall

Si mund të përfitojë Kosova nga deliri i Donald Trump

Sot derbi prizrenas ndez Ligën e Parë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne