12.5 C
Prizren
E hënë, 20 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Puna nuk ndalet, Smajl Latifi vazhdon punën për ndërtimin e rrugës Rahovec – Xërxë me katër korsi (video)

By admin

Kryetari aktual i Rahovecit, Smajl Latifi, ka bërë me dije se puna intensive për ndërtimin e rrugës Rahovec – Xërxë me katër korsi, nuk ndalet.

“Infrastruktura moderne i jep shans ekonomisë sonë për zhvillim dhe zgjerim, por edhe qytetarëve tanë, për lëvizje më të lehtë e të papenguar”, ka shkruar Latifi në “Facebook”.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Dogana ndalon mallra të padeklaruara, drogë dhe municion në Vërmicë

Më Shumë

Opinione

Si mund të përfitojë Kosova nga deliri i Donald Trump

Nga Ben Blushi Imagjinoni një njeri që lëviz me një avion lluksoz mbi qiejt e botës dhe aty ku shikon ndonjë zjarr ulet dhe e...
Kulture

Shtjefën Gjeçovi dhe Kanuni i Lekë Dukagjinit

Autor: Mr.Sc. Shaban Osmanollaj Kontributi i Shtjefën Gjeçovit (1874–1929) në mbledhjen, sistemimin dhe botimin e Kanunit të Lekë Dukagjinit, është një ndër monumentet më të...

Djali i Behxhet Xheladinit u intervistua rreth dyshimeve për blerje të votave mëngjesin e 12 tetorit

United Basketball fiton bindshëm ndaj Junior 06

Prizren: Konfiskohet BMW XM me targa zvicerane, drejtuesi me 114 gjoba nën ndalesë

Emilija Rexhepi: Do e votojmë qeverinë ‘’Kurti’’, por nuk e di a formohet

Dy pistoleta sekestrohen në Prizren

Fitoi bindshëm Malishevën, Kastrati tregon projektet e reja për qytetin

“Drama” në Rahovec, kandidati i LVV-së kalon në balotazh

Lidhje e jashtëligjshme me ujë identifikohet në fshatin Hoçë e Vogël

Përfundon numërimi i votave me postë në Prizren, ky është rezultati

Përkujtohet veterani i arsimit dhe veprimtari i çështjes kombëtare, Latif Muçaj

Kitaristi legjendar, Eric Clapton njofton turin muzikor në Gjermani

Prizreni i bashkohet protestës së madhe në mbrojtje të UÇK-së

Aksidenti i rëndë në autostradën Prishtinë-Prizren

E lëndoi me mjet të mprehtë familjarin, arrestohet i dyshuari në Malishevë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne