Dy roje të Parkut Kombëtar të Sharrit në Mushtisht të Suharekës, sulmohen fizikisht

Dy roje të Parkut Kombëtar të Sharrit në Mushtisht të Suharekës kanë pësuar lëndime të rënda si pasojë e sulmit të tre personave.

Policia e Kosovës ka arrestuar të dyshuarit dhe dy prej tyre janë dërguar në mbajtje.

Agjencioni për mbrojtjen e mjedisit ka reaguar ndaj këtij sulmi duke thënë se rojet e natyrës janë angazhuar maksimalisht për kontrollin dhe parandalimin e prerjeve të pyjeve.

“Në këto ditë kur është intensifikuar prerja ilegale e pyjeve në Parqe Kombëtare, rojet e natyrës së këtyre zonave të mbrojtura janë angazhuar maksimalisht për kontrollin e gjendjes dhe parandalimin e prerjeve dhe dëmtimit të vlerave natyrore të parqeve”, thuhet në reagim.

Agjencioni njofton se gjatë punës në terren rojet po përballen me probleme të natyrave të ndryshme përfshirë edhe sulmet fizike dhe gjuatjet me armë zjarri nga grupet e dëmtuesve të pyjeve që prerjen ilegale të pyjeve dhe tregtimin e drurit e kanë shndërruar në biznes.

“Rastet e fundit ishin ato të ditës së djeshme, përkatësisht sulmi ndaj rojtarëve të natyrës të PK Sharri në regjionin e Suharekës, Jemin Shala dhe Ali Dakaj, të cilët janë sulmuar fizikisht nga këto grupe të organizuara dhe kanë marrë lëndime trupore, dhe e ai i gjuajtjes me armë zjarri në drejtim të rojeve të natyrës në regjionin e Kaçanikut”, thuhet në reagim.

Në lidhje me të dy rastet është informuar Policia e Kosovës dhe Prokuroria e Shtetit të cilët janë duke hetuar rastet. Me këtë rast Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës përkatësisht Drejtoria për Administrimin e Parkut Kombëtarë “Sharri”, kërkon nga organet kompetente që me prioritet të ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për sjelljen e këtyre personave para drejtësisë. Gjithashtu kërkohet që të ndërmerren masat e nevojshme për parandalimin e rasteve të tilla dhe ofrimin e sigurisë së nevojshme për rojtarët e natyrës.

“Njëkohësisht kërkohet nga institucionet përgjegjëse të Qeverisë së Kosovës, që me qëllim të ruajtjes së resurseve të Parqeve Kombëtare të cilat janë shpallur me ligj të veçantë për mbrojtjen e këtyre vlerave të rralla të natyrës, të shikojnë mundësinë e rritjes së numrit të rojeve të natyrës, pajisjen e tyre ma armë dhe kompensimin e rrezikshmërisë në punë”, thuhet në reagim.